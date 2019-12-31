هذه أهم الألقاب التي حققتها الرياضة الجزائرية سنة 2019 !

تمكنت الجزائر من كسب مكانة متقدمة في الرياضة العالمية بفضل الألقاب التي حققها الرياضيون الجزائريون سنة 2019 .

ومن بين أهم الإنجازات الرياضية التي حققتها الجزائر سنة 2019، هي تتويج الخضر بلقب كأس أمم إفريقيا بمصر شهر جويلية الماضي، ليكون أول لقب للخضر خارج الديار، والثاني في تاريخ الجزائر.

فبالإضافة إلى تتويج الخضر، سجلنا تتويج فخر الجزائر توفيق مخلوفي بميدالية فضية في بطولة العالم لألعاب القوى التي إحتضنتها قطر.

كما توج الشاب أنيس حلاصة بذهبية بطولة العالم للكاراتي شباب، وهي أول تتويج جزائري من نوعه في هذه المنافسة.

أما في منافسة رفع الأثقال، فقد شهدت سنة 2019 تتويج الرباع وليد بيداني بأول ميدالية في تاريخ مشاركات الجزائر في بطولة العالم لرفع الأثقال.

فيما إحتل المنتخب الوطني للحمل بالقوة المركز الثالث في بطولة العالم لأول مرة.

هذا وكانت الجزائرية أميرة خريس أول رياضية جزائرية تتأهل إلى الأولمبياد في رياضة كانو كياك.

كما توج سيد علي ميدون بجائزة أفضل رياضي في كمال الأجسام من طرف الإتحاد الدولي للعبة كأول جزائري يحقق هذا الإنجاز.

وفي منافسات ذوي الإحتياجات الخاصة توجت نسيمة صايفي بالذهبية في بطولة العالم لتحطم الرقم القياسي العالمي بالإمارات وتواصل سيطرتها على إختصاص رمي القرص منذ 2011.

كما حقق إلياس بوغانم بطل العالم للحمل بالقوة لسادس مرة على التوالي ورقم قياسي عالمي.