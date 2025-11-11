هذه أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجزائر والصومال

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي لجمهورية الصومال في مجال التعليم العالي.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي لجمهورية الصومال لسنوات 2026 و2027 و2028 و2029.

إضافة إلى التوقيع على اتفاق بين البلدين ا في مجال الفلاحة والصيد البحري.و مجال الصحة الحيوانية.

على صعيد آخر تم التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجالات النفط والغاز والتعدين

وكذا اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات