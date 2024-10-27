هذه أهم الطرق والمنشآت التي تعرف أشغال ترميم وصيانة

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أن العديد من الطرق ومشاريع منشآت الطرق تعرف ترميماً وصيانة واسعة.

وأضاف الوزير خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، من قبل لجنة المالية اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة تقييم مشاريع خاصة بازدواجية الطرق الوطنية رقم 16 و رقم 20 بولاية قالمة. بالإضافة كذلك إلى الطريق رقم06 على مسافة 20 كم بولاية سعيدة، و رقم 01 على مسافة 103 كم بالأغواط، رقم 88 على مسافة 56 كم بباتنة، رقم 160/60 بالمسيلة وبرج بوعريرج.

كما أشار إلى الطرق الولائية المتمثلة في الطريق رقم 233، 133 ، 142 بالجزائرالعاصمة، عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 140 كم ببرج باحي مختار. تهيئة الطرق على مستوى جامع الجزائر وانجاز منشآت فنية وأنفاق. بالإضافة كذلك إلى إعادة تقييم مشاريع إنشاء محاور الطرق السيارة الطرق السريعة والطريق السيار ” شرق - غرب)، منافذ جن جن، بجاية، تيزي وزو، معسكر والطريق الدائري الرابع.

أما فيما يخص مشاريع المنشآت المطارية فسيتم إعادة التقييم 4 عمليات متعلقة بانجاز مدرج وملحقاته المطار أدرار، وكذا أشغال الإصلاح الطارئة للحماية المؤقتة لعتبة 26 POR بعد الاضطراب الذي مس المنطقة من 28 إلى 30 جانفي 2019 ببجاية. ناهيك عن إعادة تأهيل موقف ” | ” ومسار الطائرات بعنابة.وإنشاء مهبط جديد بمساحة 45×3000م وملحقاته المطار تينزاواتين إن قزام.

أما مشاريع المنشآت البحرية، فسيتم إعادة تقييم العملية الخاصة بأشغال إعادة بناء رصيف القصبة ببجاية وإصلاح الأضرار التي لحقت به. ناهيك عن حماية الشريط الساحلي الغربي ” ممشى الشاطئ والمسابح الطبيعية بباب الود.

وأضاف الوزير أنه تم منح 36 مليار دج كرخصة التزامات للقطاع الفرعي للسكك الحديدية.