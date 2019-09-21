هذه أهم القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

وقع رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات المستقلة، محمد شرفي على جملة من القرارات الجديدة والهامة، تحسبا للانتخابات القادمة.

وقال المكلف بالإعلام بالسلطة، علي ذراع في تصريح للنهار،إن من بين القرارات المتخذة،تعيين لجان أعضاء القنصلية والبلدية والدبلوماسية في الخارج.

بالإضافة إلى قرار،تعيين لجان البلدية لمراجعة قوائم الانتخابات،وتسليم السلطة التي كانت موجودة على مستوى الداخلية والعدالة والمجلس الدستوري،إلى السلطة المستقلة.

وأشار المتحدث، إلى أن تطبيق مراجعة القوائم الانتخابية، سيكون خلال الفترة الممتدة من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.