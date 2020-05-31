هذه أهم القرارات والتوجيهات التي أمر بها الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإصدار اوامر قرارات هامة.

وهذا اهم ماجاء من توجيهات وقرارات هامة أمر بها رئيس الجمهورية:

اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة،إحياء للذكرى 75 لمجازر 8 ماي1945.

أكد الرئيس أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة.

شدد الرئيس على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية.

دعا الرئيس إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية.

تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ.

حيا الرئيس الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدت الثورة المسلحة المباركة وخص بالذكر في أوروبا، ألمانيا الفدرالية والمواطنين الفرنسيين الذين انتفضوا ضد السياسة الاستعمارية لحكوماتهم،وماتوا من أجلها أو عُذبوا من طرف جلادي الاستعمار.

وجه الرئيس تعليمة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق للمزيد من الاهتمام بكل من ساعد الجزائر في ثورتها المسلحة، وربط الصلة بهم مباشرة.

أكد الرئيس على ضرورة قيام ثورة صناعية للتخلص من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة.

شدد على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران.

منع استيراد السيارات الملوِّثة ووضع برنامج استعجالي يطبق فورا لإنتاج السيارات مستقبلا والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا، ريثما تصدر القوانين الجديدة.

الاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل.

إعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا واقتراح كيفية مساعدتهم.

تمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين والابقاء على القوائم مفتوحة لتمكين من تخلفوا، من التسجيل.

رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية

البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل الصيغ لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء والنشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.

إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.

دعا الرئيس إلى فتح أبواب الشراكة لانتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة.

أمر بتدعيم الشركة العمومية “صيدال”حتى تسترجع مكانتها ولتقليص فاتورة الواردات.

إحصاء الفلاحين الذين ينتظرون ربطهم بشبكة الكهرباء وكذلك الشأن بالنسبة للمصانع الجاهزة التي تنتظر الربط.

منح الراحلة عائشة بركي رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”، وسام الاستحقاق “عشير” ومنح جمعيتها صفة “جمعية ذات منفعة عامة”.

أمر بإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة، خاصة تلك التي لعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات خلال أزمة كوفيد 19.