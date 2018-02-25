هذه أهم النقاط التي ناقشها زطشي في مؤتمر “الفيفا”

الرياضة
  • -
  • 0
هذه أهم النقاط التي ناقشها زطشي في مؤتمر “الفيفا”
بقلم كريم.تيغرمت

شارك رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، في مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بتطوير رياضة كرة القدم، خلال مؤتمر “الفيفا” الأخير.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن خير الدين زطشي، ناقش رفقة المشاركين، سبل تطوير كرة القدم لدى الشباب، وكرة القدم النسائية.

كما تم مناقشت موضوع جواز السفر الرياضي، مشروع “فوروارد”، وتنقل اللاعبين، إضافة لمختلف المنافسات وطريقة برمجتها.

وتم مناقشت كل هذه المواضيع بحضور معظم رؤساء الإتحادات الإفريقية لكرة القدم، إضافة لمسؤولين من “الكونكا كاف” و”AFC”.

وأشار بيان “الفاف”، إلى إمتنان الرئيس زطشي، للإستقبال والمرافقة التي حظي بها من طرف الممثل الدبلوماسي الجزائري بدار السلام، سعد بلعابد.

زطشي

زطشي

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital