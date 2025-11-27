إعــــلانات
هذه أهم تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

بقلم أسماء.ع
أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية حتى الساعة 11:00 سا صباحا.

ففي ولاية البويرة، تم إخراج 3 سيارات على متنها 5 أشخاص بمنطقة ثنية بوبصلة  بلدية تاقديت نتيجة تراكم الثلوج.

وفي ولاية المسيلة، تم  إخراج 3 سيارات وشاحنة على متنها 7 أشخاص محصورين دون خسائر، في بلدية المعاضيد

أما  بولاية سكيكدة، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل قبو.

وفي ولايــة برج بوعريريج تم إخراج 6 سيارات على متنها 10 أشخاص بالطريق الوطني رقم 106 سنطة بلدية ثنية النصر بسبب الثلوج. وإخراج سيارتين على متنهما شخصان بمنطقة الديلمي بلدية غيلاسة. وإبعاد 4 سيارات على متنها 8 أشخاص بسبب الثلوج. في بلدية أولاد إبراهيم. و إبعاد سيارة على متنها شخصان عالقة بسبب الثلوج في بلدية جعافرة.

ولايــة سوق أهراس

بلدية أولاد إدريس
إخراج 18 سيارة + 02 حافلتين على متنها 59 شخصاً بالطريق الوطني رقم 20 بفج العمد.

(المنطقة الثانية)
إخراج 21 سيارة + 3 شاحنات على متنها 70 شخصاً بالطريق الوطني رقم 82.

بلدية مشروحة
إخراج 4 سيارات على متنها 12 شخصاً بالطريق الوطني رقم 16.

