هذه أهم تصريحات الرئيس تبون لصحيفة L’Opinion الفرنسية

أدلى اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار لجريدة لوبينيون الفرنسية تصريحات هامة بخصوص دول الجوار وكذ العلاقات مع فرنسا.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية هذه مقتطفات من حوار رئيس الجمهورية لصحيفة L’Opinion الفرنسية اليوم:

لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا أوامره.

على الرئيس ماكرون الكفاح ضد جماعات الضغط الأقلية التي تحاول تقويض عمله خاصة الانتقاميين المعروفين بمناهضتهم لكل ماهو جزائري.

بعض الفرنسيين يعتقدون أن الجزائر بيعت ولم تُحرر وأن الجنرال ديغول خائن.

من 1832 إلى 1962 بلغ شهداء الجزائر 5,6 مليون شهيد.

آثار التجارب النووية على سكان بعض المناطق في الجزائر بالغة وهي ملف لم يُعالج بعد.

الجزائريون متمسكون باعتراف الدولة الفرنسية بما اقترفته في الجزائر.

يجب مواجهة هذه الملفات المؤلمة للتوجه نحو علاقات ثنائية مجدية،خاصة اقتصاديا.

فرنسا فقدت المرتبة الأولى كأول بلد ممون للجزائر ، لكن هذا يمكن ألا يكون واقعا دائما.

يوجد تعاون بشري وعلمي واقتصادي بين الجزائر وفرنسا ولدينا جالية مهمة في فرنسا نريد أيضا خدمتها والحفاظ عليها.