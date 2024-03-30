هذه أهم تصريحات رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدوري مع الصحافة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاء إعلاميا دوريا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، تطرق فيه إلى عدة ملفات الوطنية والدولية.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى العديد من المحطات وكانت الإنتخابات الرئاسية أول محور تحدث عنه الرئيس تبون

تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة جاء لأسباب تقنية محضة

7 سبتمبر سيكون المواطن أكثر استعدادا لإبداء صوته

التاريخ المحدد هو تاريخ مناسب يتصادف و الدخول الإجتماعي

الترشح لعهدة ثانية

رئيس الجمهورية : لم يحن بعد الوقت المناسب لإعلان ترشحي من عدمه

رئيس الجمهورية : برنامج زيارة الولايات مستمر وسأزور خنشلة و تيسمسيلت وتيزي وزو

رئيس الجمهورية : لدي رغبة كبيرة في زيارة ولاية قسنطينة وقد أزور ولايات خرى

الوطني

إستقرار السوق في رمضان

برنامج إستيراد اللحوم ضبط منذ 4 أشهر ليكون جاهزا لشهر رمضان

رئيس الجمهورية: القطاعات الوزارية المعنية بملف رمضان نجحت في تسييره

رئيس الجمهورية: نتمنى أن تبقى الأسعار التي رأيناها في رمضان طول السنة

رئيس الجمهورية: لدينا تاريخ حافل والدبلوماسية الجزائرية مشهود لها منذ عقود

الفلاحة

رئيس الجمهورية: يجب التوجه نحو الفلاحة الصحراوية باستعمال التقنيات الحديثة

الرئيس تبون: نحن على وشك الاتفاق مع شريك عربي محترم لإنشاء مزرعة بمساحة 100 ألف هكتار لانتاج حليب البودرة

الإقتصاد

رئيس الجمهورية: خلال سنة 2026 سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار

رئيس الجمهورية: سنحافظ على نسبة النمو في الاقتصاد الجزائري

رئيس الجمهورية: خلال عامي 2026 و2027 سنقوم بزيادات في الرواتب لتصبح ضِعف ما كانت عليه

المالية

رئيس الجمهورية: سنعمل مستقبلا على الرفع من قيمة الدينار الجزائري

رئيس الجمهورية: ما يحدث اليوم من انخفاض في قيمة الدينار سببه إجراءات نفذت قبل 2019

رئيس الجمهورية: طباعة النقود التي تمت في 2018 هي من أسباب التضخم وانهيار قيمة الدينار حاليا

الجالية الوطنية بالخارج

رئيس الجمهورية: معالجة وضعية الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية خلال شهرين

الدولي

القضية الفلسطينية

الرئيس تبون: آن الأوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة

رئيس الجمهورية: لن نوقف معركتنا ونضالنا من أجل تحقيق هدف دخول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة

رئيس الجمهورية : قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نعتبره أضعف الإيمان

رئيس الجمهورية : قرار مجلس الأمن هو انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر

الرئيس تبون: من غير المقبول أن نُتَهم بمعاداة السامية عندما نتكلم عن جرائم إسرائيل

رئيس الجمهورية: يجب وقف هذا الخلط بين مساندة حق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم إسرائيل وبين معاداة السامية

الزيارة إلى فرنسا

الرئيس تبون: زيارتي المقررة إلى فرنسا ما زالت مبرمجة لأنها موعد مع التاريخ لا ينبغي تضييعه

رئيس الجمهورية: ما زلت أقول أننا لن نتخلى عن موضوع ملف الذاكرة

الرئيس تبون: هناك عمل إيجابي قام به البرلمان الفرنسي باعترافه بجريمة موريس بابون في الجزائر

رئيس الجمهورية: لن نفرط في مليمتر واحد من واجبنا تجاه شهداء المقاومة وحرب التحرير

القضية الصحراء الغربية

رئيس الجمهورية: قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار ولو تم استعمال منطق العقل بدل منطق القوة لتم إيجاد الحل

الرئيس تبون: لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب في الصحراء الغربية

رئيس الجمهورية: قرار الجامعة العربية القديم بالاعتراف بسيادة المغرب في موريتانيا لا نحاسب عليه لأننا لم ننل استقلالنا بعد حينها

الرئيس تبون: تشردم الدول العربية يكفي ولا أريد أن أزيد الطين بلة بالتعليق على اعتراف الجامعة العربية بسيادة المغرب على أراضي موريتانيا

ضرب استقرار البلاد

رئيس الجمهورية : هناك من يعمل على ضرب استقرار البلاد من خلال الإشاعات

رئيس الجمهورية : الجزائري لا تؤثر فيه الإشاعات خاصة إذا عرف مصدرها

رئيس الجمهورية: ما زال هناك من يحن للماضي ويحاول فرملة الإصلاحات الجارية

الرئيس تبون: تحذيرنا للدولة العربية المقصودة في اجتماع المجلس الأعلى للأمن ما يزال ساريا ما دامت تصرفاتها مستمرة

رئيس الجمهورية: مازلنا نعتبر الدولة العربية التي تعادينا أشقاء وما زلنا لم نقرر بعد الذهاب بعيدا معهم

الرئيس تبون: يبدو أن قادة تلك الدولة أخذتهم العزة بالإثم لكن أقول أن الجزائر لن تركع وما فرضتموه على الغير لن ينفع معنا

رئيس الجمهورية: من يخصص أموالا طائلة من أجل التخريب وإشعال نار الفتنة عليه اللعنة

الرئيس تبون: في كل مناطق النزاع والحروب سواء في ليبيا أو السودان أو في مالي نجد أيادي تلك الدولة المقصودة

رئيس الجمهورية: لا نكن عداوة لأحد ولا نحتاج أحدا ونحن مستعدون للتعايش مع الجميع عربا وعجما

الرئيس تبون: نقول لمن ما يزال يتربص بنا أن للصبر حدود

رئيس الجمهورية: الجزائر دفعت أكثر من 5 ملايين شهيد لأجل حريتها.. ومن يريد المغامرة فليحاول الاقتراب من الجزائر