هذه أهم خطوط السكك الحديدية التي ستفك العزلة عن الولايات

كشف فريدي عز الدين المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار في السكك الحديدية. أن هنالك العديد من مشاريع السكك الحديدية لربط كل مناطق الوطن وتسهيل التنقل وفك العزلة عن بعض المناطق بالولايات.

وأشار فريدي خلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أن عدد مشاريع السكك الحديدية التي هي قيد الإنجاز تقدر بـ 2773 كلم. والتي ستنطلق بها الأشغال هذه السنة. مشيرا إلى أنه 4737 كلم من خطوط السكك الحديدية مستغل حاليا.

كما أضاف فريدي أن المشاريع التي هي قيد الإنجاز تتمثل في خط “تلمسان، سيدي بلعباس”. “غليزان، تيارت”. “فرندة وتيارت”. “عين البيضاء ام البواقي وخنشلة”. “بوغزول وقصر البخاري”. “تقرت وحاسي مسعود”. “مشرية و البيض”. “الخط المنجمي الغربي والخط المنجمي الشرقي”. “عنابة واد زيدان”. “بني منصور بجاية”. “الثنية برج بوعريريج”. “العفرون وخميس مليانة”. “واد سلي و يلل”. “واد تليلات وتلمسان”. التهيئة السككية في العاصمة.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن 5650 كلم من خطوط السكك الحديدية هي قيد الدراسة حاليا من أجل ربط كل مناطق الوطن وفك العزلة منها خط “عنابة الحدود التونسية”. “واد زيان و رمضان جمال” “سطيف وجيجل”، “باتنة وسطيف”. “واد عيسي وعزازقة”. “ذراع الميزان ودلس”. بالإضافة كذلك إلى خط “البويرة وسور الغزلان”. “تيبازة والعفرون”. “زرالدة وقوراية”. “الشلف وتنس”. “تيسمسيلت خمس مليانة”.

كما أن هنالك خط “عبن الميزان ومستغانم”. “المحمدية وهران”. “اولاد ميمون وسبدو”. “عين تموشنت وسيدي بلعباس”. “الغزوات وبني صاف”.”معسكر وسعيدة”. “بوشقوف الخروب مرورا بقالمة” “عين الحجل سور الغزلان مرورا بالبرواقية”. بالإضافة كذلك إلى “بوسعادة المسيلة الجلفة”. “الجلفة البيض مرورا بآفلو”. “سعيدة البيض” “سطيف الوادي”. “الشفة الجلفة”. “الأغواط غرداية”. بالإضافة كذلك إلى “غرداية ورقلة”. “تقرت واد سوف”. “غرداية المنيعة”. “المنيعة عين صالح”. “المنيعة تيمون”. “خنشلة باتنة” “بني عباس بشار عبر عبادلة”. “عين صالح تمنراست”