هذه أهم قرارات الحكومة بخصوص تمديد الحجر

قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما، إبتداء من يوم غد الثلاثاء.

ووفق بيان مصالح الوزارة الأولى تم اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ـ 19.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.

كما قررت مصالح الوزارة الأولى عدة قرارات هذه اهمها:

التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء02 مارس2021.

كما ان تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من من 22:00 مساءً إلى غاية 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

القرار يخص الولايات الـ 19 الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم.

كما خص ولاية الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان.

الولايات الـ 39 الباقيو مستثناة من قرار تمدييد الحجر بما فيهم الولايات الـ 10 الجديدة ويتعلق الامر بكل من ولاية:

أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، تمنراست، تيارت، الجــلفة، سطيف، سعيدة، سكيـكدة، عنابة، قـالـمة، الـمـدية، معـسكر، ورقـلة، الـبيض، إليــزي.

بالإضافة إلى برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية.

كما مس قرار الإستثنتاء اوللايات الالـ 10 الجديدة وهي تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح.

وأيضا عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني.

منع حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

تكليف الولاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

الحكومة تُجدّد دعواتها للمواطنين للتحلي بالحذر لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من كورنا في جميع أنحاء العالم.

التحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية ومواصلة التعبئة والانضباط ، واللذان بفضلهما استطعنا إلى غاية اليوم تحقيق استقرار الوضع الوبائي في بلادنا.