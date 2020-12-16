هذه أهم قرارات الحكومة بخصوص جائحة فيروس كورونا

أعلنت مصالح الوزارة الأولى اليوم الاربعاء عن جملة من القرارات والترتيبات المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ووفق بيان مصالح الوزارة الاولى هذه التدابير دائما في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

وجاءت أهم القرارات والتدابير كمايلي:

تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي:

تمديد تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً 20:00 إلى غاية الساعة الخامسة 05:00 من صباح اليوم الموالي.

تدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 لـمدة 15 يومًا.

تدابير تمديد الحجر مست 34 ولاية وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو.

بالإضافة إلى الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج.

القرار مست ولاية بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وعين تموشنت.

إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا يخص 14 ولاية وهي: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان.

يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

لاسيما إقرار أو تعديل أوضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

خدمات النقل الجوي العمومي للركاب:

مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية، الـمطبق اعتبارًا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد.

وهذا بمعدل 50% من الرحلات نحو شمال البلاد، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية التي أعدت على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني.

حركة النقل:

رفع إجراء تعليق أنشطة النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي.

الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

تمديد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة لـمدة 15 يومًا، على مستوى كامل التراب الوطني.

تمديد إجراء غلق الأنشطة التالية، لـمدة 15 يومًا، وفي 34 ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي وهي:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية.

أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

دور الشباب.

الـمراكز الثقافية.

تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض الانشطة التجارية وهذا بداية من الساعة 19:00 بعدما كان على الساعة 15:00.

وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.

تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات.

تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث.

تجارة اللوازم الرياضية.

التجارة في الألعاب واللعب.

أماكن تمركز الأنشطة التجارية.

قاعات الحلاقة للرجال والنساء.

وتجارة الـمرطبات والحلويات،

والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع.

يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.

تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة بغرض التحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية.

تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات والحشود العامة:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.