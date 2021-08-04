هذه أهم قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

قررت الوزارة الأولى برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عدة إجراءات وتدابير وقائية للحد من إنتشار وباء كورونا . وحسب مصالح الوزارة الاول فقد تقرر تمديد الحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام

كما تم إتخاذ عدة تدابير وإجراءات هامة وهي:

تمديد الحجر الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 37 ولاية لمدة 10 أيام بداية من يوم الخميس 05 اوت 2021 .

والولايات المعنية هي كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما مس القرار ولاية سطيف سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولاية الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

أما بخصوص النقل:

تعليق خدمة نقل الحضري للمسافرين وعبر السكك الحديدية في الولايات السبع والثلاثين المعنية بالحجر، في أيام العطل الأسبوعية.

تعليق نشاط النقل مابين الولايات، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

يمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: أسواق بيع السيارات الـمستعملة، القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، دور الشباب،الـمراكز الثقافية.

يمدد إجراء تحديد نشاطات الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول.

تمديد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر .

مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يشمل جميع الولايات الساحلية.

تمديد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية والأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة.

وهذا قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

بخصوص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني. منها حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

وتكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمتخذة من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أوتعديل أوضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وتدخل هذه الإجراءات عملاً بتعليمات رئيس الجمهورية، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.