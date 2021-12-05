هذه أهم قرارات الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم وعروض تخص قطاعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة والاتصالات، وكذا متابعة التحضيرات، لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022.

بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، استمع المجلس إلى عرض قدمه السيد الوزير الأول وزير المالية حول النشاط الحكومي، ثم صادق على مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها، ومراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات دولية.

وقد أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات الآتية:

• أولا: الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات:

– توفير شروط نجاح هذه الهيئة من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها.

– التوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام.

– العمل على أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي.

– التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.

• ثانيا: التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022:

– تكليف وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال، بالتنسيق مع السيد والي ولاية وهران، وموافاة السيد الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء.

– الإنشاء الفوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة، في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية.

– توزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين.

– إطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي.

– الحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.

• ثالثا: وضعية الاتصالات بالأنترنت:

– ثمّن التحسّن في التدفق بالأنترنت المحقق منذ سنة 2020.

– استحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوربية.

– استبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية، في أقرب وقت ممكن.

– ضرورة تحسين وتقوية تدفق الأنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.

• رابعا: آفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة:

بعد أن ثمّن الانطلاقة الجيّدة للمؤسسات الناشئة، كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل، أمر السيد الرئيس وزيري الصناعة والتجارة، والوزيرين المنتدبين للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية سنة 2022، مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

كما أكد السيد الرئيس، أيضا، على:

– تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري.

– تقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.

وفي جانب آخر، أمر السيد الرئيس بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، كما أشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن التعيين في وظائف عليا في الدولة.