هذه أهم قرارات بدوي للنهوض بالتنمية في الجنوب والهضاب العليا

قرّر الوزير الأول، نور الدين بدوي، إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى، لمتابعة تعزيز الرعاية الصحية بالجنوب والهضاب العليا.

وتتشكل اللجنة، من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة.

كما كلّف بدوي، وزير الصحة بإعداد تقييم أسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورة.

ويتعلق الأمر،بضرورة تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر بما يتلاءم مع التحول الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

بالإضافة إلى تحسين ظروف التكفل بكل احتياجات المواطنين، لاسيما بمجالي الصحة والتربية.