 هذه أهم قرارات قانون المالية سنة 2019 بخصوص السياحة في الوادي

أكد عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعة التقليدية، أنّ قانون المالية سنة 2019 حافظ على نفس الامتيازات في مجال السياحي بمرافقة المستثمرين.

وإنهاء المركزية في اتخاذ القرارات ونقل كل الإجراءات الفندقية ستكون على مستوى الولاة، كما تم رصد مبلغ 1600 مليار لتهيئة المناطق السياحية .

ففي التفاصيل:

تم إدراج الزاوية التيجانية بقمار ضمن الأقطاب السياحية بعد ترميمها، حيث حث عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية خلال زيارة والوقوف على ترميم الزاوية التيجانية بقمار، على ضرورة المحافظة على النسق العمراني.

وإرجاع أول زاوية في العالم الإسلامي لتكون قطبا لشتى المعارف والعلوم ومنارة إشعاع، على أن يتم إدراجها ضمن النسق السياحي الوطني لتصبح مزارا للسياح لاكتشاف إبداعات الجزائريين .

كما أن هناك اتفاقيات وتخفيضات إلى 50 بالمئة في سعر الرحالات الجوية للتشجيع السياحة الصحراوية .

حيث أبدى وزير السياحة ارتياحه لتنفيذ الخطوط الجوية الجزائرية للاتفاقيات في تخفيض الأسعار وفتح رحالات للجنوب في إطار تشجيع السياحة الداخلية والصحراوية في اطار الاتفاقية الموقعة .

وكما هو الحال لخطوط الطاسيلي التي نفذت ذات الاتفاق خاصة مع العطلة الشتوية على أن تستمر في تخفيض الأسعار التي تصل إلى 50 بالمئة .