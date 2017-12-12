هذه أهم قرارات ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية

أصدرت مُختلف ورشات العمل التي أقيمت بمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر البحري، توصياتها من أجل النهوض بكرة القدم الجزائرية سريعا.

وأوصت “ورشة التكوين” بضرورة تدعيم الأندية لإنشاء مراكز تحتضن العناصر الشابة، وإلزامية تكوين المُكلفين بالأصناف الصغرى، واختيارهم حسب المُستوى لاغير.

ونادى المُشاركون في “السمبوزيوم” بحماية المدرب المحلي وإلزام المُدربين الأجانب بجلب “ديبلومات” مُعترف بها دوليا، وبصفة خاصة من الإتحاد الأوروبي.

ومن الناحية الإقتصادية، ألحّت “ورشة الإشهار” على ضرورة تسهيل الإستثمار داخل الأندية، وإيجاد تنسيق أكبر مع القطاعين العام والخاص.

وإقترحت “ورشة مُكافحة العُنف” العودة لتفتيش المُناصرين قبل دخولهم الملعب، وتأمين الزوار، مع الإستعانة بشركات حراسة تمتلك عناصر ذات كفاءة.

وأوصت ذات الورشة، بعدم استخدام “الويكلو” مُستقبلا وتعويضه بإجبار الفريق المُعاقب باللعب بعيدا عن دياره بـ 200 كلم.