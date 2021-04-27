هذه أهم قرارات وأوامر رئيس الجمهورية للحكومة

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقييم الوضعية الوبائية في الجزائر.

الاجتماع حضره كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، الاتصال، الأشغال العمومية والنقل.

بالإضافة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات.

كما حضر الإجتماع كل من مسؤولي المصالح الأمنية، وكذا أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار وباء كوفيد-19.

وخلال الإجتماع أسدى رئيس الجمهورية عدة تعليمات وتوصيات هامة للحكومة نذكر منها:

ضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة، والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيّا بحيّ وقرية بقرية.

إتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية.

الحملات التحسيسية تشمل كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

التشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

الإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا، والمضي فورا، وبسرعة قصوى في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيكV.