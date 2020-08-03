هذه أهم قرارات وأومر الرئيس تبون في إجتماع المجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم المجلس الاعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.

وخلال الإجتماع أصدر الرئيس تبون قرارات وأوامر هامة وهي:

رئيس الجمهورية يأمر بإعادة فتح المساجد أمام المصلين تدريجيا.

الإجراء يخص المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصلي كمرحلة اولى.

الاجراء يخص المساجد التي يتسنى فيها إحترام التباعد الإجتماعي.

الاجراء يخص المساجد التي يتسنى فيها إحترام إتداء الكمامة.

أوامر بفتح الشواطىء والمنتزهات وأماكن الإستراحة تدريجبا.

أوامر لمسؤولي مصالح الامن بضمان حضور أمني مكثف على الشواطىء.

أوامر بالسهر على تنفيذ تعليمات التباعد الإجتماعي بين المصطافين وإرتداء الكمامة.

هذه التدابير يمكن إعادة النظر فيها في حال تفاقم الوضعية الصحية.

الرئيس تبون يأمر بالإسراع بفتح تحقيقات معمقة حول عدد من الأحداث

أوامر بالتحقيق في حرائق الغابات وأزمة السيولة المالية.

أوامر بالتحقيق في أسباب إنقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب.

أوامر بالتحقيق في تخريب قارورات وخزانات الاوكسجين بالمستشفيات.