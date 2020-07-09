هذه أهم قرارات وزير الصحة خلال زيارته للوادي

أصدرت ولاية الوادي، بيان خاص يتضمن أهم النقاط التي خرجت بها زيارة وزير الصحة للولاية.

وتفند الولاية، كل الاشاعات التي تم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي مع الالتزام بالمتابعة القضائية في حق من يثير هذه الأخبار التي من شأنها إثارة الرأي العام.

وتم تسجيل عملية إنجاز مستشفى 240سرير، التي تم الدراسة به ويتم تحديد موقعه فقط، كما تم التكفل بانجاز وحدة استعجالات طبية وجراحية التي لاتزال قيد الدراسة.

إضافة إلى تدعيم الولاية بجهاز كشف عن الفيروس كورونا، وجهاز سكانار لتقليص عناء التنقل والتسريع في العلاج.

كما منح الوزير، ترخيص خاص واستثنائي لتوظيف أعوان شبه طبيين في حدود المناصب المتاحة.

كما يتم تدارس كيفية رفع القدرة الاستيعابية لأسرة الانعاش الاصطناعي، خاصة مع تزايد الحالات ودخول الرقمنة في تحديد المواعيد العلاج لمرضى السرطان.