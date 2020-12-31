هذه أهم قرارت الحكومة المتخذة بخصوص جائحة كورونا

إتخذت الحكومة عشية نهاية السنة الميلادية جملة من التدابير الإضافية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ووفق مصالح الوزارة الاولى تمثلت الإجراءات المتخذة تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كمايلي:

تمديد الحجر المنزلي

تمديد الحجر المنزلي 15 يوم عبر 29 ولاية بداية من الفاتح جانفي 2021.

ووفق مصالح الوزارة الاولى تطبيق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة 00 :20 مساءً إلى غاية الساعة الخامسة05:00 صباحا.

ويشمل القرار على الولايات 29 وهي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما مس القرار كل من سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف.

بالإضافة إلى ولاية تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الـ 19 الاتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة.

وأيضا ولاية سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.

إعادة فتح المدارس القرأنية في ظل الإعتماد الصارم للبرتكولات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسات التربوية. فتح المدارس القرآنية

خدمات النقل العمومي الجوي للمسافرين على الشبكة الداخلية:

مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد.

وهذا بمعدل 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة.

الإلتزام الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى الـمطارات وعلى متن الطائرات التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني.

حركة النقل البري ما بين الولايات:

الاستئناف التدريجي لحركة النقل بين الولايات وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة.

تحديد عدد المسافرين بمعدل 50% بالنسبة للحافلات، و5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد.

ضمان الامتثال الصارم للتدابير الـمانعة بزيادة توفير النقل الآمن، من خلال البروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل.

إستئناف طرق النقل بالـمترو والـمصاعد الكهربائية “التلفريك”، في مرحلة ثانية، وفقًا لتطور الوضع الوبائي.

ضرورة الامتثال الصارم لتدابير الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي شركات النقل في عملية التوعية وتحميل الـمسؤولية والإبلاغ عن الانتهاكات.

الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

تمديد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لـمدة 15 يومًا.

ويُمدّد لـمدة 15 يومًا، وفي الولايات الـ 29 الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

لاسيما إقرار أو تعديل أوضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحي أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.