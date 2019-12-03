هذه أهم محاور لقاء بن صالح وبدوي اليوم

إستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، نور الدين بدوي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقدم بدوي لبن صالح عرضا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهذا في إطار متابعته لنشاط الحكومة، كما استعرض معه الوضع السياسي في البلاد وبالخصوص أجواء سير العملية الانتخابية.

وتطرق بدوي إلى نتائج المجلسين الوزاريين المشتركين المنعقدين يومي 21 نوفمبر و 2 ديسمبر 1019 حيث تناول الأول بالدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بينما خصص الثاني لتقييم وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبحث برنامج تطويرها.

وتطرق الوزير الأول بعد ذلك إلى عمل الحكومة من أجل مرافقة الشباب من حاملي المشاريع، خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري.

عبد القادر بن صالح، ثمن أداء الحكومة، وحرصا منه على ترسيخ ثقافة وروح استمرارية الدولة ومؤسساتها، شدد على ضرورة المثابرة لتعزيز حركية التنمية وتجسيد مختلف البرامج ذات الصلة.

وأكد على مواصلة العمل لتقريب الإدارة أكثر من المواطن، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي مست التنظيم الإداري، مع ضرورة استغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة”.

كما أكد بن صالح على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة بما يتفق مع الأولويات والالتزامات المتعلقة بميادين المحافظة على البيئة والمناخ.

وشدد على ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذه المجالات.

وفي الاخير ، تم تناول أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي شاركت وتلك التي ستشارك فيها الجزائر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، علاوة على مستوى تمثيل بلدنا فيها ومساهمته في أشغالها.