هذه أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تناول الإجتماع مشروع قانون القضاء العسكري. وأيضا عروضا تخص متابعة إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي: خط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة، المكننة الفلاحية.

كما تم عرض الدخول المهني لدورة فيفري 2026، وكذا عرض حال حول الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم.

وبعد عرض جدول أعمال مجلس الوزراء، وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الفارطين، وكذا التقرير المتضمن متابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالشهر الفضيل، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

حول مشروع قانون القضاء العسكري:

عقب عرض مشروع القانون من قبل السيد الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومناقشته، صادق مجلس الوزراء على مضمون مشروع القانون.

حول المكننة الفلاحية:

شدّد الجمهورية على أهمية العمل الميداني وتحرير فوري لقطاع الفلاحة من النزعة البيروقراطية التي تبدو متجذرة جدا فيه.

تنصيب تعاونيات فلاحية تكون تابعة لمجمع “أغروديف” للتكفل بكراء مختلف الآلات الفلاحية الخاصة بالحرث والحصاد ومختلف الخدمات الفلاحية، وذلك في الولايات حسب المساحات المزروعة.

توضع هذه التعاونيات في خدمة الفلاحين، في كل ربوع الوطن من أجل رفع مردودية الإنتاج الفلاحي.

كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بالإشراف على وضع قانون خاص يؤطر وينظم هذه التعاونيات عاجلا.

نبّه الرئيس على أن تنصيب هذه التعاونيات ينبغي أن يكون في آجال لا تتجاوز نهاية شهر مارس المقبل، كون موسم الحصاد ينطلق مبكرا في بعض مناطق الجزائر لاسيما الجنوبية.

ضرورة اقتناء العتاد الفلاحي من قبل مجمع أغروديف مما هو مؤهل ومتوفر لدى المصنعين المحليين لهذا النوع من العتاد.

حول عرض مشروع إنشاء الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر:

ثمّن رئيس الجمهورية مضمون هذا المشروع الوطني الفني والثقافي المتكامل، موضحا أنه مشروع يتناسب مع سياق ديناميكية التجديد الشامل في الجزائر، وإحياء دورها في تنشيط وبعث هذه الموسيقى الجزائرية.

أمر الرئيس بإعداد النصوص لإعادة بعث دار أوبيرا الجزائر ونظامها.

وجه رئيس الجمهورية بالشروع التدريجي في تجسيد هذا المشروع الطموح، باستغلال الإرث الفني والمواهب والنخب من داخل وخارج الوطن في هذا الاختصاص والذي يعبر عن الوجه الحضاري للجزائر.

ضرورة بناء قاعات العروض الكبرى (زينيت) تتسع لأكثر من 5 آلاف شخص في العاصمة والمدن الكبرى.

أمر رئيس الجمهورية بإعادة بعث ودعم معاهد الموسيقى على مستوى كل بلديات الوطن.

وجه رئيس الجمهورية بضرورة إعادة بعث النشاط المسرحي لما له من دور في تنشيط الحياة الثقافية باعتبار المسرح أحد أعمدة القوى الناعمة اليوم.

حول الدخول المهني لشهر فيفري 2026:

وجّه رئيس الجمهورية وزيرة القطاع باستحداث شُعب جديدة في تخصصات عالية ومعقدة تشمل قطاعات استراتيجية لفائدة متربصين جزائريين وأفارقة.

ضرورة الترويج للمستوى التكويني العالي الذي أصبحت تضمنه مؤسسات ومراكز التكوين المهني بالجزائر عبر وسائل الإعلام.

حول مدى تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة:

أمر الرئيس بتسريع وتيرة الانجاز، موجها تعليماته لوزير القطاع بالمتابعة الحثيثة والميدانية، والوقوف الصارم لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

تعيينات فردية:

عيّن رئيس الجمهورية اليوم لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.