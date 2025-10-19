هذه أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع مشروع قانون عضويّ يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ومتابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، تنفيذا لتوجيه مجلس الوزراء السابق. بالإضافة إلى عروض، منها التحضيرات المتعلقة بالطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة،

ليُسدي الرئيس عقب ذلك أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالآتي:

1ـ بخصوص مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء:

ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء. تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

ـ إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن.

ـ ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه.

ـ وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.

2ـ بخصوص متابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر:

بعد الدراسة والمناقشة، وافق مجلس الوزراء على توطين ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان، تنتج كل محطة يوميًا 300 ألف متر مكعب من الماء الشروب، على أن يتم الفصل في توطين المحطات الثلاث المتبقية في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.

ـ حذّر رئيس الجمهورية من آثار الجفاف،آمرا بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من حيث تفاوت نسبة تساقط الأمطار.

ـ أن تكون هذه الدراسات ذات طابع استشرافي دقيق، تجنب الدولة احتمالات الكوارث البيئية. وعلى رأسها استنزاف المياه الجوفية، التي قد تعرض الأمن المائي للخطر.

ـ ضرورة العمل الفوري والنهائي، على إصلاح كل مصادر تسربات المياه، التي تكبد المخزون الوطني من الماء الشروب خسائر كبيرة، تؤثر على توزيع هذه المادة الحيوية.

3ـ بخصوص تحضيرات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة:

ـ شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في طبعته القادمة بالجزائر. كون هذا المؤتمر يعَدُّ امتدادا لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية.

ـ وجه رئيس الجمهورية بأن الهدف الأسمى لهذه التظاهرة هو وضع الشباب الإفريقي ككل، في صلب الاهتمام لتنفيذ ورقة الطريق. وإنشاء جسر تواصل ثابت ودائم، ما بين شباب كل الدول الإفريقية.

ـ حثّ الرئيس على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الشبانية الإفريقية.

ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهامّ في مناصب ووظائف عليا في الدولة.