هذه أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات. متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف-بشار. إنجاز المستشفى الجامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة.

وعقب عرض قدّمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ومناقشات السيدات والسادة الوزراء لمختلف العروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:

توجيهات عامة:

أمر رئيس الجمهورية بـ:

ـ فتح تحقيق في أسباب الحرائق التي عرفتها عدة الولايات، في توقيت واحد، نهاية الأسبوع الفارط.

ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحدّ الأدنى للأجور.

ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع منحة البطالة.

ـ ضرورة المراقبة الدائمة والمستمرة للساحات والفضاءات العمومية، من الناحية الأمنية وكذا النظافة، في مختلف ولايات الوطن.

ـ ضرورة إلزام أصحاب مركبات وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة، في مختلف المدن، وفي كل الخطوط، لا سيّما في الجزائر العاصمة والولايات ذات الطابع السياحي.

بخصوص ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات:

وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات. ويتعلق الأمر بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

ليُسدي رئيس الجمهورية عقب الموافقة تعليماته، بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا، مع غرفتي البرلمان.

بخصوص خط السكة الحديدية المنجمية تندوف ـ بشار:

ـ أمر رئيسُ الجمهورية، وزيرَ الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، للشروع في استغلاله رسميا. ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.

بخصوص أشغال إنجاز منجم غارا جبيلات:

ـ أمر رئيس الجمهورية بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

ـ أصدر السيد الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الاستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

ـ وجّه الرئيس بضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز مستشفى جامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، وصفقة اقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.