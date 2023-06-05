هذه أهم مخرجات المؤتمر السابع لحركة النهضة

عقدت حركة النهضة، اليوم، ندوة صحفية، للإعلان عن مخرجات مؤتمرها السابع والجلسة التأسيسية لمجلس الشورى الوطني.

وجاء في بيان للحركة، تتمثل هم المخرجات التي أفرزها المؤتمر السابع لحركة النهضة في ما يلي:

أولا: في الجانب التنظيمي:

تم تثبيت قواعد العمل التالية:

يبقى المؤتمر هو أعلى مؤسسة في الحركة وينتخب مجلس الشورى الوطني الذي يعتبر أعلى مؤسسة بين مؤتمرين. وفي هذا الإطار تم انتخاب 131 عضو يمثلون فئات المندوبين الحاضرين في المؤتمر: ـ رجال ـ نساء ـ شباب ـ مؤسسون.

عقد مجلس الشورى الوطني جلسته التأسيسية في 26 ماي 2023م وشكل مختلف اللجان المنصوص عليها في القانون الأساسي. ( ـ لجنة إثبات العضوية ـ لجنة الترشيحات ـ لجنة النظام الداخلي للمجلس).

انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ضمن تنافس حر ونزيه وعن طريق الصندوق الشفاف بين مترشحين لهذا المنصب. وقد أفرزت النتائج انتخاب المهندس الطاهر حبشي رئيسا لمجلس الشورى الوطني للعهدة القادمة.

انتخاب الأمين العام على أساس الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والبرنامج الذي يقدمه المرشح لهذا المنصب. وقد أفرزت نتائج الصندوق ضمن التنافس الحضاري وبالصندوق الشفاف انتخاب السيد محمد ذويبي أمينا عاما للعهدة القادمة.

على المستوى السياسي:

ناقش وصادق المؤتمر على البرنامج السياسي وعلى اللآئحة السياسية:

وقد تناول البرنامج السياسي مقدمة و13 محورا، ةحيث تضمنت المقدمة أهم المبادئ والأهداف التي تناضل الحركة من أجل تجسيدها.

وأبرزت أهم عناصر القوة التي تمتلكها الجزائر القادرة على جعلها قوة إقليمية حقيقية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وقد تطرق البرنامج السياسي إلى جملة من المحاور لمعالجة الإشكالات واقتراح أهم الحلول.

كما ناقش وصادق المؤتمر السابع لحركة النهضة على اللائحة السياسية وهي ملخص للبرنامج السياسي. مع التركيز على أهم الملفات التي تفرض نفسها في المرحلة الراهنة من منظور حركة النهضة ومن بينها تعزيز الأمن الهوياتي والوحدة الوطنية وتثمين الصف الداخلي.

وتتمثل أهم الملفات المقترحة للإصلاح في المنظومة التربوية والتعليمية والتنشئة الاجتماعية. وملف مواصلة الإصلاح السياسي والديمقراطي. وملف إصلاح السلطة القضائية، وملف الإصلاح الاقتصادي. ومواصلة محاربة الفساد وتحقيق الشفافية وأخلقة الحياة العامة.

وختمت الحركة مؤتمرها بالتأكيد على المحافظة على المكتسبات وتثمينها وصيانتها. وإدراك التحديات والعمل على مجابهتها بحزم وقوة. وترتيب الأولويات وكسب الرهانات الوطنية على مختلف المستويات.