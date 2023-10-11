هذه أهم مخرجات لقاء وزير التعليم العالي ونقابة السناباب

رفع الأمين الوطني لتنسيقية الأساتدة الجامعيين لنقابة سناباب رامي عزالدين، جملة من الإقتراحات والمطالب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إصلاحات قطاع التعليم العالي.

و أكد بداري أن إيديولوجيته واضحة ومواقفه معروفة لدى الأساتذة ولدى العام والخاص وأن معالم الإصلاح وزعت على مختلف الفواعل والجامعات والنقابات وستظهر نتائجها. حيث سترسل حوصلة نهائية وتقدم إلى الحكومة والحكومة تقرر متى تناقش هذه الإصلاحات. ومتى تقام هذه الندوات، ويتم هذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبقى رأي النقابة مُرحباً به ويؤخذ بعين الاعتبار.

صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي قبل نهاية السنة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قدمت مشروعا تمهيديا للحكومة. كما أكد مدير الموارد البشرية بالوزارة أنه تم تقديم اقتراحات. والوزارة راسلت الوظيف العمومي والذي بدوره راسل الحكومة التي ردت أنه قبل نهاية السنة سيصدر القانون .حسب ما أمر به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر .

وفي ذات السياق قال الوزير أنه بعد صدور القانون الأساسي للأستاذ وفي حال الموافقة على منحة الكراء. سيحل مشكل السكن نهائيا. مشيرا أن الوزارة استفادت من 1500 سكن LPAتم توزيعهما على مختلف الولايات مع السعي لإضافة حصص أخرى.

انشاء منصة لإحصاء الأساتذة تسهل إجراء التبادل بينهم

رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مقترح فتح منصة خاصة بالتحويلات للأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى مؤسسة جامعية أخرى. لتتم العملية بشفافية، أن قضية التحويلات قضية شائكة وفتح منصة خاصة بها في الوقت الراهن غير ممكن. غير أن بداري أمر بإنشاء منصة ليست بتسمية تحويلات إلا أنها تسمح بإحصاء الأساتذة ليسهل عليهم إجراء تبادل فيما بينهم بين الجامعات .

المتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى درجة بروفيسور.

من جهة أخرى، أمر الوزير مدير الموارد البشرية بالجلوس مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب لدراسة معايير التقييم الخاصة. بالترقية إلى درجة بروفيسور، وابداء رايهم في ذلك .

وكانت توجيهات الوزير بأن نكون إيجابيين في هذه النقطة. وذلك من أجل تحديد معايير انتقاء تكون هي الأفضل للاستاذ الجامعي وللجامعة .

أما فيما يخص المشاركة في المؤتمرات الدولية فقد أوضح بداري أن الترخيص هو حماية للاستاذ خوفا من أن يورط نفسه. فيما لا تحمد عقباه، وإذا قوبل الأستاذ المشارك بالرفض من قبل إدارة جامعته بطريقة تعسفية. يتوجه بالطعن لمسؤول التعاون بالوزارة لإعادة النظر فيه .

ابرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر ورفع التجميد عن العطل العلمية

أوضح وزير التعليم العالي بخصوص اقتراح ابرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك بالانترنت. مثل باقي القطاعات، أنه تم الموافقة على الاقتراح ومراسلة اتصالات الجزائر بتاريخ 03 أكتوبر من أجل إجراء جلسة عمل.

أما بخصوص اقتراح رفع التجميد عن العطل العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف والبحث. كما يمكن ربطها بدارسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين. قال الوزير أن ذلك مرتبط بالوسائل والإمكانات المادية للدولة ، وستكون هناك مساع وجهود لتحقيق ذلك.

بعث خلايا ضمان الجودة على مستوى الجامعات وإعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية

وافق الوزير بداري، على اقتراح بعث دور خلايا ضمان الجودة على مستوى المؤسسات الجامعية وأمر باعادة بعثها من جديد. من أجل متابعة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

أما بخصوص إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية إضافة لذلك تقديم مقابل مادي لمناصب إدارية وعلمية أخرى. لا يتقاضى أصحابها أي مقابل مادي مثلا ( مدير مخبر بحث. رئيس وحدة بحث ، رئيس فرقة بحث ، رئيس المجلس العلمي، رئيس تحرير مجلة ،مراجع في مجلة .. إلخ. كلف الوزير المصلحة المعنية بتنفيذ ذلك فيما يخص المناصب الإدارية وحاضنة الأعمال ودار المقوالتية. في حين أن المخبر لابد له أن يخلق وينتج مؤسسة ناشئة تعتبر دخلا ماديا له .

تمديد آجال استهلاك منحة التربص قصيرة المدى إلى غاية شهر مارس

أكدت نقابة سناباب أن مطالبة الأستاذ باستهلاك منحة التربص قصيرة المدى بالخارح في بعض الجامعات قبل نهاية السنة (شهر ديسمبر ). فيها تضييقا على الأستاذ من جهة ومن جهة أخرى الوضع البيداغوجي للجامعي مع تواجد أغلب الأساتذة خارج الوطن في نفس الفترة.

من جهته، أجاب الوزير بأن ذلك راجع لرؤساء الجامعات فهم الآمرون بالصرف، غير أنه قد تفهم الأمر وما يشكله من تضييق على الأساتذة فطلب من مسؤول المصلجة المعنية الكف عن ذلك ورخص للأساتذة استهلاك التربصات حتى شهر مارس وبيّن أنه لايوجد قانون يمنع الخروج بعد شهر ديسمبر.

وفي ختام البيان شكر المكتب الوطني لأساتدة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة السناباب الوزير وطاقمه على هذا اللقاء المثمر الإيجابي. كما أعرب عن رحابة الصدر و تقبل الاقترحات والمطالب فيما يخدم الصالح العام للجامعة الجزائرية من أجل جعلها قاطرة حقيقة لتطور وازدهار وطننا الحبيب الجزائر مع توفير الجو المناسب و الملائم لهذه المهمة النبيلة.

كما أكد المكتب الوطني للسناباب أنه سيتابع عن كثب مخرجات اللقاء مع الوزير و طاقمه الوزاري من أجل تطبيقها على أرض الواقع .

يشار أن اللقاء تم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري، والمكتب الوطني لنقابة السناباب بتاريخ 09 أكتوبر 2023 بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.