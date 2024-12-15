قدم مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، عرضا عن نشاطاته في مجال التعاون الدولي خاصة ما تعلق منه بتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات الرقابة مع الأجهزة العليا للرقابة المماثلة.

وجاء ذلك في الفصل الرابع من التقرير الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي.

ووفقا لنص التقرير، فإن مجلس المحاسبة أدى على الصعيد الدولي دورا فعالا في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي). وهو عضو في المجالس التنفيذية لهذه المنظمات.

ويعتبر مجلس المحاسبة كذلك عضو في مجلس المنققين الخارجيين للاتحاد الإفريقي وذلك منذ سنة 2015.

وقدم المجلس في تقريره أهم نشاطات التعاون الدولي التي قام بها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف:

هذه أهم نشاطات مجلس المحاسبة في مجال التعاون الدولي

شارك مجلس المحاسبة في العديد من الاجتماعات والندوات والملتقيات، من بينها الاجتماع التاسع للجمعية العامة لجمعية الأجهزة العليا للرقابة التي تشترك في استعمال اللغة الفرنسية (الأيسكوف) يومي 31 جانفي و 1 فيفري سنة 2022 الذي نظمه مجلس المحاسبة لدولة كوت ديفوار عبر تقنية التحاضر المرني عن بعد.

كما شارك عن بعد وفد من مجلس المحاسبة في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 فيفري سنة 2022 في أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة المخطط الاستراتيجي للأرابوساي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض التوصيات الواردة في تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي والنظر في نتائج تنفيذ خطط هياكل المنظمة لعام 2021، ودراسة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة للعام 2022، وكذا النظر في نتائج أشغال الفريق المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي للفترة 2023-2028.

وشارك وفد من مجلس المحاسبة برئاسة رئيس المجلس أيضا يومي 14 فيفري و10 مارس سنة 2022، في اجتماعين عن بعد لمجموعة العمل المكلفة بمراجعة الأنظمة الأساسية للأفروساي، بصفته عضوا في هذه المجموعة .

كما شارك وفد من مجلس المحاسبة يوم 15 مارس سنة 2022 في الجلسة العامة عن بعد المتعلقة ب مراجعة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، في إطار المنتدى العربي للتنمية تحت شعار “التعافي والمنعة”.