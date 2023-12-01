هذه أوامر وزير التربية بخصوص إختبارات الفصل الأول

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء الخميس، ندوة وطنية قدّم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول.

وحسب بيان للوزارة، أمر الوزير، بخصوص العمليات البيداغوجية المرتبطة بنهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية. بالسهر على الاحترام الصارم لرزنامة الاختبارات المقرّرة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.

كما أمر بلعابد، بإجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ بالإضافة إلى حجز العلامات على الأرضية الرقمية بعد التحقق من صحتها. وتسليم الكشوف قبل نهاية الفصل.