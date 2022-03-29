هذه أوقات العمل في المؤسسات التربوية خلال الشهر الفضيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن التوقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان الوزارة، فإن فترة الدراسة اليومية ستمتد من الساعة السابعة (07:00) صباحا إلى الساعة الثانية (14:00) زوالا بالنسبة لولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي ، غرداية ، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وفيما يخص الولايات الأخرى، فإن فترة الدراسة اليومية ستمتد من الساعة الثامنة ونصف (08:30 ) صباحا إلى الساعة الثالثة ونصف (15:30) زوالا بالنسبة للولايات الأخرى.

وبالنسبة للمدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، فقد تقرر تقليص كل من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة (30د)، وتتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة. تفصل الفترة الصباحية والفترة المسائية راحة مدتها ساعة وخمس وأربعون (1:45) دقيقة.

في حين المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فقد تقرر تقليص كل من الفترة الصباحية والفترة المسائية بساعة واحدة (1)، وتتخلل كل من الفترتين استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة يكون بين الفترة الصباحية والفترة المسائية فاصل زمني مدته ثلاثون (30) دقيقة.

تقدم كل الأنشطة المبرمجة مع تكييف مدتها وفق الزمن المحدد.

أما بالنسبة لمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، فقد تقرر تخفيض الحصة ذات ساعة واحدة (1) بخمس عشرة (15) دقيقة. تفصل الفترة الصباحية والفترة المسائية راحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة، وتتخلل كل من الفترتين استراحة لمدة خمس (5) دقائق يتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.