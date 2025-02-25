هذه أوقات العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان الوزارة، فإن مواقيت العمل التي تقرّر تطبيقها في مؤسسات التربية والتعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجري (2025 م)، ستكون من الساعة الثامنة (08:00) صباحا إلى الساعة الثالثة (15:00) زوالا بالنسبة لولايات أدرار، تامنغست إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وفي ما يخص باقي الولايات، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة الثامنة والنصف (08:30) صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف (15:30) زوالا.

وبخصوص فترة الدراسة اليومية بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد. فقد تقرر تخفيض كل من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة (30 د)، ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين من راحة مدتها ساعة وخمس عشرة دقيقة (1سا و15د).

أما بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فقد تقرر تخفيض الفترة الصباحية التي مدتها ساعتان وثلاثون دقيقة (2سا و 30د) إلى ساعتين (2سا)، وتخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتان (2 سا) إلى ساعة وثلاثين دقيقة (1سا و 30د).

وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فقد تقرر تخفيض الفترة التي مدتها أربع ساعات ونصف (4سا و30 د) بساعة واحدة (1سا). أما يوم الخميس للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، فقد تقرر تخفيض كل من الفترة الأولى والفترة الثانية بنصف ساعة (30 د).

أما بالنسبة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي العام والتكنولوجي، فقد تقرر تخفيض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمس عشرة دقيقة (15د). وينظّم اليوم الدراسي في فترتين تشتمل كل فترة على أربع (4) حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.

وفي الأخير، ذكّرت الوزارة بأنه سيتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.