هذه أوقات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية خلال رمضان

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن مواقيت العمل في المؤسسات والإدارات العمومية خلال الشهر الكريم.

وجاء في بلاغ للمديرية، إن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية، تحدد خلال هذا شهر رمضان من يوم الأحد إلى يوم الخميس كما يلي:

من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة للولايات التالية:

أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي.

بالإضافة إلى ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام، توقرت وجانت والمغير والمنيعة.

أما بالنسبة لباقي الولايات، فقد تم تحديد أوقات العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف زوالا.

وأشارت المديرية، إلى أنه يتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية، بعد عيد الفطر المبارك.