هذه أوقات النقل بالميترو والترامواي خلال شهر رمضان 

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر اليوم الاثنين عن أوقات تشغيل مترو وترامواي الجزائر خلال شهر رمضان.

وحدّدت هذه المواقيت ابتداء من أول أيام شهر رمضان إلى غاية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأفاد ميترو الجزائر أن أوقات تشغيل مترو الجزائر وترامواي الجزائر وقسنطينة ستكون من 7 سا إلى 1 سا و30 د صباحا.

أما أوقات الخدمة بالنسبة لترامواي وهران وسيدي بلعباس وسطيف ستكون من الساعة السابعة 7 صباحا إلى الساعة الواحدة.

أما الخدمة بالنسبة لترامواي ورقلة فستكون من الساعة السادسة ( 6 سا) صباحا إلى غاية الواحدة بعد منتصف الليل .

وفيما يخص وسائل النقل بالكوابل (المصاعد الهوائية) فستكون في الأوقات التالية:

المصعد الهوائي واد قريش 7 أيام/7 أيام: من السبت الى الخميس من 07 سا إلى 19 سا ،ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا.

والجمعة من 14 سا إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا وحتى 01 سا و30 د صباحا في الاسبوعين الأخيرين .

المصعد الهوائي المدنية 7 أيام / 7 أيام : من 07 سا 30 د إلى 19 سا،ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا.

المصعد الهوائي مقام الشهيد 7 أيام /7أيام : من 08 سا إلى 19 سا.

ابتداءا من الاسبوع الثالث : من 08 سا إلى 19 سا ومن 21 سا إلى 01 سا صباحا

المصعد الهوائي قصر الثقافة 6 أيام / 7 أيام : من السبت إلى الخميس من 08 سا إلى 19 سا . لا يشغل يوم الجمعة.

المصعد الهوائي في عنابة 7 أيام / 7 أيام : من السبت إلى الخميس من7 سا و30 د إلى 19 سا والجمعة من 17 سا إلى 18 سا.

المصعد الهوائي في البليدة 6 أيام / 7 أيام : من الاثنين إلى السبت من 09 سا إلى 19 سا و لا يشغل يوم الأحد

ووضعت المؤسسة مصلحة لخدمة الزبائن تحت تصرف المسافرين، حسب البيان، إلى جانب خطوط هاتفية وعناوين الكترونية.