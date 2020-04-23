هذه أوقات عمل مراكز البريد خلال الأسبوع الأول من رمضان

حددت المديرية العامة لبريد الجزائر مواقيت العمل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان والذي يتزامن مع الحجر الصحي الجزئي.

وحسب تعليمة موجهة إلى المديريات الجهوية فإن الولايات التي يتم الحجر الصحي فيها على الساعة الثالثة زوالا يكون العمل بداية من السبت الي الأربعاء من الثامنة والنصف 8:30 صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا 13:30.

أما بالنسبة للولايات التي يتم فيها الحجر الصحي على الساعة السابعة فأوقات العمل من الثامنة والنصف 8:30 إلى غاية الثانية والنصف 14:30

أما الولايات التي بها الحجر الكلي فالتوقيت من إختصاص اللجنة الولائية.