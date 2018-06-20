هذه أوقات قطع الأنترنت على الجزائريين أيام «الباك»

كل يوم من الساعة 8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة ومن الـ15 إلى الـ16

أعلن المتعامل العمومي «اتصالات الجزائر» أن خدمة الأنترنت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كل امتحان لشهادة البكالوريا التي ستنطلق اليوم على مدار 5 أيام.

وأشار المتعامل العمومي «اتصالات الجزائر»، إلى أنه وعملا بتعليمات الحكومة الرامية إلى ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا «دورة جوان 2018»، وبعد الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية، تعلم «اتصالات الجزائر» زبائنها الكرام أن خدمة الأنترنت سيتم قطعها خلال الساعة الأولى من كل امتحان، وذلك طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات المقررة ابتداء من اليوم.

وسيخصّ الانقطاع الزبائن المقيمين ومتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية، باستثناء المتعاملين الاقتصاديين الذين يتوفرون على روابط مختصة تضمن خدمة أنترنت. وتبعا لجدول الامتحانات الذي أرسلته وزارة التربية الوطنية، فإن ساعات قطع هذه الخدمة ستكون اليوم الأربعاء من الساعة الـ8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة، ثم من الـ11 و30 دقيقة إلى الـ12 و30 دقيقة، ومن الـ15 إلى الـ16.

ويوم غد الخميس من الساعة الـ8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة، ومن الـ15 إلى الـ16.

ويوم السبت من الساعة الـ8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة، ومن الـ15 إلى الـ16، ويوم الأحد من الساعة الـ8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة، ومن الـ15 إلى الـ16، والاثنين من الساعة الـ8 و30 دقيقة إلى الـ9 و30 دقيقة، ومن الـ15 إلى الـ16.