هذه أولى صور الطائرة الروسية العملاقة المُصنعة للجزائر

نشر موقع متخصص، أولى صور الطائرة العملاقة قاذفة المياه التي تصنعها شركة روسية رائدة لفائدة الجزائر.

وأنهت الطائرة العملاقة من طراز “بيرييف بي 200″، اختبارات الطيران وسيتم تسليمها قريبا للجزائر.

وأظهرت الصور، الطائرة الجديدة وعليها شعار القوات الجوية الجزائرية.

وكانت الجزائر قد سلّمت طلبية لشركة “إيركوت” الروسية المصنعة لقاذفات المياه العملاقة. لمعالجة مشكل حاجتها لوسائل إطفاء جوية سريعة وفعّالة للحرائق. تصل إلى المناطق الوعرة التي يتعذر على شاحنات وأعوان الحماية المدنية الوصول إليها.