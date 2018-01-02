عاجل

هذه أولى قرارات ماجر في العام الجديد!!

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هذه أولى قرارات ماجر في العام الجديد!!
بقلم إسماعيل عشاش

ينوي الناخب الوطني، رابح ماجر بداية العام الجديد التغيير “نسبيا” من منهجية عمله، وذلك بالتركيز أكثر على المُحترفين في 2018.

وأشارت مصادر مُطلعة لـ”النهار”، بأن أسطورة بورتو، ينوي القيام بجولة في أوروبا لمتابعة العناصر الناشطة في القارة العجوز.

وحسب نفس المصادر، فإن صاحب الكعب الذهبي، لم يقتنع بمستوى المحليين، ووصل لقناعة بأنهم غير قادرين على تدعيم “الخضر” حاليا.

وكان خريج مدرسة النصرية، من أشد المُطالبين بمنح الفُرصة لـ”نجوم” الدوري المحلي قبل وقوفه على محدودية أغلبهم على أرض الواقع.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital