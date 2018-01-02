هذه أولى قرارات ماجر في العام الجديد!!

ينوي الناخب الوطني، رابح ماجر بداية العام الجديد التغيير “نسبيا” من منهجية عمله، وذلك بالتركيز أكثر على المُحترفين في 2018.

وأشارت مصادر مُطلعة لـ”النهار”، بأن أسطورة بورتو، ينوي القيام بجولة في أوروبا لمتابعة العناصر الناشطة في القارة العجوز.

وحسب نفس المصادر، فإن صاحب الكعب الذهبي، لم يقتنع بمستوى المحليين، ووصل لقناعة بأنهم غير قادرين على تدعيم “الخضر” حاليا.

وكان خريج مدرسة النصرية، من أشد المُطالبين بمنح الفُرصة لـ”نجوم” الدوري المحلي قبل وقوفه على محدودية أغلبهم على أرض الواقع.