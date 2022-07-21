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قناة النهار

هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية

بقلم النهار أونلاين
هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية
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هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية

رابط دائم : https://nhar.tv/geZyc
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