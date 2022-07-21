قناة النهار هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جويلية 2022 - 19:57 شارك غرِّد أرسل 204 0 هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية رابط دائم : https://nhar.tv/geZyc اقرأ أيضا النـ.ـيران تلتهم حافلة بمحطة خروبة بالعاصمة قناة النهار 15 جويلية رفع الأثقال : نادية كاتبي تفشل في تحقيق ميدالية في إختصاص النثر قناة النهار 01 جويلية ترقية الفريق السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول الوطني 04 جويلية الشيخ النوي: ناس في ديارها معيدين وعمال "سيال" بقاو خدامين لتوفير المياه للمواطنين قناة النهار 10 جويلية "تشحم الكبد".. مرض يهدد صحة الجزائريين بسبب النظام الغذائي قناة النهار 19 جويلية تربية كباش المصارعة والإعتناء بها.. ظاهرة تستهوي الكثيرين قناة النهار 08 جويلية "مدوار :"أكثر من 200 مليار في الخزينة ملك للنوادي ولازم اللاعبين يدّو أموالهم قناة النهار 16 جويلية إحباط محاولة إغراق الجزائر بـ530 ألف قرص "صاروخ" و"ريفوتريل" الوطني 02 جويلية أجواء مؤثرة في حفلات التخرج.. وحضور الأولياء يخطف الأنظار قناة النهار 13 جويلية أمن: الإعتداءات بالأسـ.لحة البيضاء بين القصر .. أولياء يتحملون المسؤولية قناة النهار 30 جوان