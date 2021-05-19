هذه أول دولة أوروبية تفتح مجالها الجوي أمام الجزائريين

كشف موقع Travel Off Path أن بلغاريا أعلنت فتح مجالها الجوي أمام 80 دولة من بينها الجزائر.

ومع ذلك، سيتعين على السياح الجزائريين انتظار إعادة فتح الحدود الجزائرية من أجل السفر.

وحاليًا، لا يُسمح إلا لفئات معينة من المسافرين بمغادرة الجزائر.

وبلغاريا ليست جزءا من منطقة شنغن، ولن يتمكن المسافرون الذين يحملون تأشيرة دخول إلى بلغاريا من زيارة دول أوروبية أخرى.

وقررت بلغاريا إعادة فتح حدودها قبل تطبيق “الشهادة الرقمية الخضراء”، وهي جواز سفر يدل على أن المسافر قد تم تطعيمه.

هذه الشروط الواجب توفرها للسفر إلى بلغاريا

تمنح بلغاريا ثلاثة خيارات للمسافرين من هذه الدول الثمانين لدخول أراضيها.

الأول هو تقديم اختبار PCR سلبي لـ Covid-19 أقل من 72 ساعة أو اختبار أقل من 48 ساعة.

الخيار الثاني هو إثبات التعافي من كوفيد -19 من خلال تقديم اختبار PCR.

أو اختبار تم إجراؤه منذ 15 يومًا وحتى 180 يومًا قبل الرحلة إلى بلغاريا.

ويتمثل الخيار الأخير في إظهار دليل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

وتعترف بلغاريا بمجموعة متنوعة من اللقاحات، مثل Pfizer و Moderna و AstraZeneca.

وكذا Johnson & Johnson و Sinopharm و Sinovac و Sputnik و Covishield.