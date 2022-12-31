هذه أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد

تستعد دول العالم لاستقبال العام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023.

وحسب موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، تعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص.

وهي أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي.

ويأتي هذا، بعد منع الاحتفالات على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.