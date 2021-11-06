هذه أول دولة في العالم تجعل تلقيح الأطفال ضد كورونا إجباريا

أصبحت كوستاريكا أول دولة في العالم تجعل التلقيح ضد فيروس كورونا إلزاميا للأطفال. تحت سن 12 عاما ابتداء من مارس 2022.

وأفادت شبكة bbc، أن كوستاريكا وقعت صفقة مع شركة “فايزر” للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما ابتداء من مارس 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية على لقاح “Pfizer” / “BioNTech” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وستشهد صفقة كوستاريكا مع شركة “فايزر” حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 70٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.

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فيروس كورونا ينتقل إلى الضباع

كما رصد أطباء بيطريون في أمريكا لأول مرة إصابة ضبعين بفيروس كورونا المستجد، في حديقة للحيونات “دنفر” بولاية كولورادو. وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عاما) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف. إلا أن حديقة الحيوان أكدت أن الضبعين يتمتعان بصحة جيدة، ويتوقع أن يتماثلا للشفاء التام. كما يعتقد الباحثون أن الحيوانات يمكن أن تلتقط عدوى فيروس كورونا من البشر. ومع ذلك وبناء على المعلومات المتاحة فإن خطر حدوث العكس منخفض جدا.