هذه أول فنانة عربية تعترف أنها شوهت وجهها بسبب عمليات التجميل !

إعترفت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، لأول مرة، أنها شوهت وجهها بفعل عمليات تجميل فاشلة ، خضعت لها.

وذلك خلال إستضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على القناة الفضائية MBC.

وقالت الفنانة أنها أخذت بنصيحة صديقة لها، فقامت بعملية تجميلية لتكبير حجم شفاهها.

بعدما أكدت لها أنها ستعود إلى طبيعتها خلال 6 أشهر، لكن ما حدث هو أن الحقن تضمنت دواء بالخطأ، ما سبب لها عدوى،جعلت وجهها منتفخا.

في حين أكدت نوال الزغبي أن وجهها حاليا في حالة تحسن، بعد تلقيها للعلاج من طبيب تجميل آخر، وأن ملامحها ستعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت.

يأتي هذا بعد أن لوحظ خلال السنوات الماضية تغير ملامح نوال الزغبي بشكل مبالغ فيه.