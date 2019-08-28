عادت المياه لمجاريها بين الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف خير الدين زطشي بعد مأدبة العشاء التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

وأشارت مصادر “النهار أونلاين” بأن الرجل الأول في الخضر وبعد لقائه مع زطشي إتخذ قرار مُتابعة تربص المحليين رغم عدم إشرافه عليه.

وتأتي هذه الخطوة، لتؤكد بأن مُهندس ملحمة الكان 2019 في مصر، راضٍ بما سمعه من طرف الرئيس السابق لنادي بارادو.

وكان التقني البالغ من العمر 43 عاما، قد إنسحب دون سابق إنذار من الإشراف على المحليين، تاركا الفاف في حيرة.

وأضطر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لترقيع الأمور، من خلال تعيين الفرنسي لودوفيك باتيلي كمُدرب لزملاء مرباح غايا.