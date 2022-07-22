هذه أوّل إمرأة في تاريخ الشرطة الجزائرية تقلّدت منصب رئيسة أمن ولاية

تم أمس الخميس تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية. وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.

وجاء هذا بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أين أشرف وزير الداخلية رفقة المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ على حفل تقليد الرتب.

من جهتها قالت عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة، أنها قضت 25 سنة في سلك الشرطة. كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا وأغلبها كان في سلك الشرطة القضائية. وبالتحديد الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.

وأضافت عميد أول للشرطة قائلة:” لي الشرف أن أعين كأول إمراة على رأس أمن الولاية في تاريخ الشرطة الجزائرية. لتمثيل المديرية العامة للأمن الوطني. كأحسن تمثيل. وتابعت تقول:” أتمنى أن أكون جديرة بالثقة وكفؤ بالمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن”.

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الشرطة الجزائرية: ترقية 10955 شرطي بمختلف الرتب

أشرف كمال بلجود وزير الداخلية على حفل تقليد الرتبرفقة المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ على مراسيم تقليد الرتب. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم ترقية 10955 شرطي بمختلف الرتب. كما تم تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية.

بالإضافة إلى تقليد كل من رابح لاج، جمال يونسي وبداوي علي برتبة مراقب عام للشرطة. كما تم تقليد عدد من إطارات السامية للأمن الوطني إلى رتبة مراقب شرطة.

وخلال الحفل تم تكريم المدير العام الأسبق للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري. وكذا تكريم عائلتي شهيدي الواجب الوطني خديم محمد ورمضان رمضان. وكذا تكريم عائلة المجاهد المرحوم عميد أول للشرطة قنيفد محمد.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكريم رياضي الأمن الوطني المتوجان بالذهب في الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والبطولة الإفريقية للجيدو.

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