هذه أوّل سيارة “هيونداي” تخرج من المصنع .. وهذا سعرها

كشف المدير العام لمصنع السيارات “هيونداي” خالد جاب الله ان نوع السيارات سيتم إنتاج سيارة أكسنت الجديدة منهاcrdi مازوت وايضا 1.4 و1.4 بنزين. وذلك في خطي إنتاج على حسب المواد الأولية.

وأضاف خالد جاب الله انه من المتنظر ان تصل طاقة المصنع في المرحلة ثانية إلى 7 خطوط مع إنتاج 8 انواع من السيارات.

أما بخصوص سعر السيارات قال المدير العام لمصنع تركيب السيارات TMC بالمنطقة الصناعية زعرورة في تيارات أن سعرها لم يحدد بعد حيث يوجد شركة موتوز CIME MOTORS مكلفة بالتسويق في العاصمة.

كما كشف عبد الرحمان بجاوي، مدير استراتيجي بشركة “تي.أم.سي” أن سعر سيارة “هونداي” سيكون في متناول الجميع. وتابع بالقول على هامش مراسم استئناف المركب لنشاطه، أن إعادة بعث نشاط مركب السيارات بتيارت والوحدتين التابعتين له بكل من فرندة غربي تيارت، وخميستي بولاية تيسمسيلت، سيخفف من الضغط الذي شهدته سوق السيارات مؤخرا، جراء غلق مركب تيارت، لمدة قاربت ثلاث سنوات.

وكشف المدير العام للمركب، خالد جاب الله، أن استئناف نشاط المركب بخط إنتاج واحد ينتج نوعا واحدا من سيارات العلامة ويتعلق الأمر بـ “أكسنت الجديدة”، على أن يتم تشغيل 7 خطوط لإنتاج 8 أنواع من نفس العلامة وتشغيل 780 عامل.

وإستأنف اليوم السيارات “هيونداي”بالمنطقة الصناعية زعرورة في تيارت نشاطه بعد أكثر منذ 3 من الغلق. وحسب المدير العام للمصنع فإن هدف الإنتاج 70 ألف سيارة سياحية سنويا. بينما عدد السيارات النفعية سيصل سنويا الى 30000 سيارة في فرندة.

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كشف المدير الاستراتيجي لمصنع “هيونداي”، في تيارت، بجاوي عبد الرحمان، أنه سيتم إخراج 70 سيارة يوميا في البداية.

كما أشار بجاوي، للنهار، إلى أن هدف المصنع الوصول إلى 350 سيارة في اليوم الواحد. في حين، أكد بجاوي، أن مصنع “هيونداي”، سيصل مستقبلا إلى 1400 عامل.

ومن جهته، قال مسؤول بمصنع هيونداي بتيارت، جمال دعلاش، إن المحادثات مستمرة مع القائمين على الشركة. وهذا من أجل، تدعيم الإنتاج بصناعة سيارة حقيقية 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.