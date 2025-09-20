هذه إجراءات السفر على الخط الدولي الجزائر-تونس

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الاجراءات التي يجب أن يتبعها المسافر عبر القطار الدولي الجزائر-تونس.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه يجب أن يحوز المسافر على جواز سفر. وقسيمة الضريبة الخاصة بالسفر التي يمكن اقتناءها من جميع محطات الحجز.

وبخصوص وزن الأمتعة، أكدت الشركة أن الوزن المسموح به هو 30 كلغ لكل مسافر، أما الوزن الإضافي ينقل إلى عربة نقل البضائع مقابل رسوم إضافية.

كما أشارت أنه يمكن حجز التذكرة سبعة (7) أيام قبل موعد انطلاق الرحلة.

وحسب المصدر نفسه، فإنه يتوفر مكتب لصرف العملة على مستوى محطة سوق أهراس.

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أن مدة صلاحية تذكرة ذهاب - إياب ثلاثة (3) أشهر على الخط الدولي الجزائر تونس، ويجب تأكيد الحجز في حدود سبعة (7) أيام بالنسبة للمسافرين المتحصلين على تذاكر السفر ذهاب – إياب قبل موعد رحلة العودة.

وبخصوص محطات الحجز فهي الجزائر، وهران، سطيف، العلمة، قسنطينة، عنابة، سوق أهراس.

