هذه إجراءات مناقشة الدكتوراه عبر منصة بروغرس

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط مناقشة الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية بروغرس.

حيث يجب على الطالب فتح حساب على المنصة لإيداع ملفه، مع إظهار وتقديم محضر لجنة التكوين مصادق عليها من قبل أعضاء اللجنة بالنسبة لطلبة الطور الثالث.

كما يجب على الطالب استظهار وتقديم تقرير المشرف لفتح الحساب وإيداع الوثائق، مع تقديم ملفا كاملا. أي أن الطالب قد أتم نهائيا أطروحة الدكتوراه قبل إيداعها، لأنه لا يمكن سحبها وتعديلها فيما بعد من منصة البروغرس.

وأكدت الوزارة أنه يجب على رؤساء التكوين في الدكتوراه تحرير محضر لجنة التكوين مصادق عليه من قبل كل أعضاء اللجنة يتضمن تفاصيل الملف العلمي.

وعند استكمال هذه الاجراءات يتم رفع تقرير حول السرقة العلمية.

هذا وأكدت الوزارة أنه على الطالب إيداع ملف المناقشة كاملا في قرص مضغوط، تسلم نسخة منه لنيابة الجامعة المكلفة بما بعد التدرج ونسخة ثانية إلى نيابة عمادة الكلية.