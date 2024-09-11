هذه إجراءات وشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى

حدّدت وزارة التربية الوطنية إجراءات وشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى.

وفي المنشور الوزاري الذي يحدّد الترتيبات العملية والتنظيمية الواجب اتباعها لتجسيد إجراء التحويل الرقمي للتلاميذ. وفي إطار مسعى وزارة التربية الوطنية للتحسين المستمر للخدمة العمومية. وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسيير تمدرس التلاميذ. فقد تم تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي للتلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى. عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بداية من السنة 2025/2024 الدراسية.

وأضاف المنشور، أن هذه الترتيبات تهدف إلى تسهيل إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم. وتجنبهم عناء التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها. ناهيك عن تقليص أجال تجسيد الإجراء. ضمان الشفافية والمصداقية في إجراء التحويل.

حالات تحويل تلميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى

كما أضاف المنشور، أنه يمكن تحويل تلميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، في حالة تغيير مقر إقامة الولي أو الوصي الشرعي، تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي، الإصابة بمرض مزمن و/ أو إعاقة بعد مقر الإقامة عن مؤسسة الدراسة. التحويل من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى أخرى . أو التحويل من مؤسسة عمومية للتربية والتعليم إلى مؤسسة خاصة للتربية والتعليم أو العكس. التحويل التأديبي. وتجدر الإشارة إلى أن مدير التربية للولاية المعنية يتكفل بإجراءات التحويل التأديبي للتلميذ، مع مراعاة المدة المخصصة للطعن وقرار لجنة الطعن الولائية حسب الحالة.

إعلام الأولياء

وشدّد المنوشر الوزاري، أنه وبغية ضمان التجسيد العملي والجيد لإجراء التحويل، يجب على مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، إعلام الأولياء. باستعمال كل الوسائل المتاحة، لاسيما عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية. بأن طلب تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى يتم عبر فضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz. دون سواه ابتداء من الموسم الدراسي

2025/2024.

ترتيبات إجراء التحويل من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى

يتم إجراء التحويل من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى وفق الترتيبات الآتية: يلجُ الولي أو الوصي الشرعي إلى فضاء الأولياء عبر حسابه الخاص. ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لتقديم طلب التحويل. وذلك بملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع رفع الوثائق الثبوتية التي تبرر طلب التحويل. كما يقوم مدير مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة بدراسة طلب التحويل إلكترونيا وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ طلب التحويل. يلج الولي أو الوصي الشرعي إلى فضاء الأولياء عبر حسابه الخاص من أجل التعرف على قبول طلب التحويل من عدمه.

وفي حالة قبول الطلب يلتحق التلميذ (ة) بالمؤسسة المستقبلة مباشرة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل. ويقيد مدير المؤسسة المستقبلة التلميذ(ة) في سجل الدخول. ويقيده

مدير المؤسسة الأصلية في سجل الخروج. ويحوّل مدير المؤسسة الأصلية نسخة من الملف الورقي للتلميذ (ة) إلى مدير المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ قبول طلب التحويل.

في حالة عدم قبول الطلب يتولى مدير التربية للولاية المعنية معالجة الحالة والبت فيها.

شروط قبول التحويل من مؤسسة إلى أخرى

أن يكون طلب التحويل مبررا بإحدى الحالات المذكورة أعلاه، ويكون التلميذ مسجلا بالمؤسسة الأصلية في مستواه الفعلي بالنسبة للسنة الدراسية المعنية.

فترة إجراء التحويل

يتم إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى خلال الفترة من أول شهر أوت إلى غاية نهاية شهر أفريل من كل سنة دراسية. غير أنه يمنع منعا باتا تحويل التلاميذ من مؤسسة عمومية للتربية والتعليم إلى مؤسسة خاصة للتربية والتعليم خلال السنة الدراسية. ولا يمكن تحويل أي تلميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى قبل إجراء الاختبارات الفصلية. كما لا يمكن تحويل أي تلميذ مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان شهادة البكالوريا من مؤسسة إلى أخرى داخل الولاية أو خارجها، بعد منتصف شهر أفريل من كل سنة.

ترتيبات إجراء التحويل بالنسبة للدخول المدرسي 2025/2024

يتعين على أولياء التلاميذ المعنيين غير المنخرطين في النظام المعلوماتي، فتح حسابات خاصة بهم في القضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz . وعلى مديري المؤسسات التعليمية تسهيل تفعيل حسابات هؤلاء

الأولياء.

كما يقدم طلب التحويل على الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz . خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 08 سبتمبر إلى يوم

السبت 21 سبتمبر 2024. ويقوم مدير مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة بدراسة طلبات التحويل إلكترونيا، وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلامه لطلب التحويل.

كما يقوم النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية بالمعالجة الآلية لطلبات التحويل. ويبلغ الأولياء الذين قدموا طلبات تحويل أبنائهم بالنتائج عبر نفس الفضاء وعن طريق إدارة المؤسسة التعليمية الأصلية بتاريخ 24 سبتمبر 2024. ويلتحق التلاميذ المقبولة طلبات تحويلهم بمؤسساتهم التعليمية الجديدة في أجل أقصاه يوم الأحد 29 سبتمبر.

وأكد المنشور الوزاري، أن أي طلب تحويل تلميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يُعد ملغى وعديم الأثر.