هذه إسهامات شركة فادركو في الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة تفشي كورونا

قرر عمال وموظفي فادركو الشروع في حركة تضامنية تجسدت عبر توصيل 9 شاحنات نصف مقطورة من منتجات النظافة والعناية الجسدية، موجهة لقاطني كافة الولايات التسعة التي تشهد حجرا صحيا.

وحسب بيان فاديركو، تضاف هذه العملية لسابقاتها، والتي قامت بها فادركو في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقامت الشركة منذ حوالي 3 أسابيع، بتشكيل خلية أزمة داخلية، مهمتها وضع خطط فعالة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

ولقد تم اتخاذ هذه التدابير داخليا في بادئ الأمر بغية توفير الأمن والسلامة لكافة متعامليها، مع ضمان السير الحسن والقدرة الإنتاجية لوحداتنا.

وأشارت فاديركو أنه بصفتها متعامل اقتصادي في مجال النظافة، تقيدت الشركة بانتظام بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، لمزاولة نشاطها بكل أمان، وفي نفس الوقت، التكيف مع تطورات الوضع الراهن.

وطمأنت فاديركو المواطنين أنها ستواصل تموين السوق خلال الأسابيع المقبلة بكل منتجات علاماتنا كوتكس، أوان، بيمبيز وأونيفورم وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وبالنسبة للتدابير الداخلية للمؤسسة، فيما يتعلق بالوقاية والأمان، فقد اتخذت فادركو جملة من التدابير في وحداتها الإنتاجية بسطيف والجزائر العاصمة وبمقرها الاجتماعي.

وقامت فادركو بحملات إعلامية وتحسيسية مكثفة لكل متعامليها حول الممارسات الوقائية والنظافة.

كما قامت فادركو بتعقيم عام لجميع أرضيات وأسطح مبانيها، وكل الأثاث ومعدات التوصيل، عدة مرات في اليوم وكل سيارات نقل عمال مختلف وحداتنا.

كما قامت بالعزل الفوري لكل موظف بدت عليه أعراض الإصابة بالزكام، مع أخذ درجة الحرارة والمتابعة الصحية لكل موظفيها عبر كل وحداتها، مرتين في اليوم.

بالإضافة للمتابعة اليومية للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لرؤساء الفرق مع مسؤولي النظافة والأمان.

من جانب آخر، قامت فادركو، بوضع مخطط للعمل عن بعد لعدد كبير من المتعاملين، مع وضع المعدات التقنية اللازمة تحت تصرفهم.

وأكدت فادركو تعبئة يومية لـ 500 متعامل في السوق، لضمان وفرة منتوجاتنا في كامل نقاط البيع عبر كل التراب الوطني، أي أكثر من 54 ألف نقطة بيع.

كما قامت فادركو بزيادة حصة مخزون الموزعين لتفادي أي ندرة في منتوجاتنا، وتموين 37 منصة توزيع عبر كامل التراب الوطني.

كما قررت فادركو اتخاذ جملة من التدابير التضامنية مع مؤسسات صحية، جمعيات خيرية وسلطات عمومية.

وتعهدت الشركة بتقديم كل المساعدة التي بوسعها تقديمها لكل هيئة تحارب تفشي هذا الوباء، عبر كامل التراب الوطني.

وشرعت فادركو في مد يد العون في الجزائر العاصمة، ثم انتقلت إلى المناطق الأكثر تضررا والتي تم عزلها البليدة، بومرداس.

وأشارت الشركة مساعدات أخرى في طريقها الآن نحو شرق وغرب وجنوب البلاد.