هذه إلتماسات نيابة مجلس قضاء البليدة في قضية الخليفة

التمست نيابة مجلس قضاء البليدة، اليوم الاثنين، 20 سنة سجنا لعبد المومن خليفة ومصادرة أملاكه المحجوزة.

وهذا لارتكابه تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة، المقترنة بظرف التعدد والنصب و الاحتيال وخيانة الامانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والاختلاس و التدليس.

كما تم النظر قانونا فيما يخص عون علي، بالاضافة الى التماس 10 سنوات نافذة مع مصادرة للممتلكات في حق كرمان عبد الوهاب، و 5 سنوات ومصادرة للممتلكات لكرمان عبد النور وياسمين.

الى جانب شاشوة عبد الحفيظ بـ 8 سنوات سجن و500الف دينار غرامة نافذة مع المصادرة للمحجوزات، وشاشوة بدر الدين 8 سنوات سجن نافذة و50الف دينار غرامة نافذة مع مصادر الشقة التي على ذمة التحقيق.

بالاضافة الى الى 8 سنوات و 50 الف دينار غرامة لكشاد بلعيد، في حين ايسير ايدير مراد تم التماس في حقه 8 سنوات سجن نافذة و 500 ألف دج غرامة ومصادر للمحجوزات والحجر القانوني له.

و سدراتي مسعود 5سنوات سجن نافذة و500الف دينار غرامة.

بينما عبد المومن خليفة بـ 20سنة سجن نافذ وغرامة مليون دينار ومصادرة الأملاك المحجوزة، و بن هدي مصطفى عامين حبس نافذ 50 الف دينار غرامة.

بالمقابل مزيان عبد العالي بعامين حبس وغرامة 500 الف دينار، و فوداد عدة بـ 5سنوات سجن نافذ و20الف دينارغرامة.

هذا وتم التماس في حق ايت بلقاسم محرز 4 سنوات و 50الف دينارمع المصادر لجميع المحجوزات، بينما النظر قانونا فيما يخص ايغيل علي مزيان.

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