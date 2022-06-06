هذه إلتماسات نيابة مجلس قضاء البليدة في قضية الخليفة
التمست نيابة مجلس قضاء البليدة، اليوم الاثنين، 20 سنة سجنا لعبد المومن خليفة ومصادرة أملاكه المحجوزة.
وهذا لارتكابه تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة، المقترنة بظرف التعدد والنصب و الاحتيال وخيانة الامانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والاختلاس و التدليس.
كما تم النظر قانونا فيما يخص عون علي، بالاضافة الى التماس 10 سنوات نافذة مع مصادرة للممتلكات في حق كرمان عبد الوهاب، و 5 سنوات ومصادرة للممتلكات لكرمان عبد النور وياسمين.
الى جانب شاشوة عبد الحفيظ بـ 8 سنوات سجن و500الف دينار غرامة نافذة مع المصادرة للمحجوزات، وشاشوة بدر الدين 8 سنوات سجن نافذة و50الف دينار غرامة نافذة مع مصادر الشقة التي على ذمة التحقيق.
بالاضافة الى الى 8 سنوات و 50 الف دينار غرامة لكشاد بلعيد، في حين ايسير ايدير مراد تم التماس في حقه 8 سنوات سجن نافذة و 500 ألف دج غرامة ومصادر للمحجوزات والحجر القانوني له.
و سدراتي مسعود 5سنوات سجن نافذة و500الف دينار غرامة.
بينما عبد المومن خليفة بـ 20سنة سجن نافذ وغرامة مليون دينار ومصادرة الأملاك المحجوزة، و بن هدي مصطفى عامين حبس نافذ 50 الف دينار غرامة.
بالمقابل مزيان عبد العالي بعامين حبس وغرامة 500 الف دينار، و فوداد عدة بـ 5سنوات سجن نافذ و20الف دينارغرامة.
هذا وتم التماس في حق ايت بلقاسم محرز 4 سنوات و 50الف دينارمع المصادر لجميع المحجوزات، بينما النظر قانونا فيما يخص ايغيل علي مزيان.
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إنطلاق محاكمة عبد المؤمن خليفة وهذا ما قاله للقاضي
كما إنطلقت مساء اليوم الأحد، محاكمة عبد المؤمن خليفة بمجلس قضاء البليدة، رفقة متهمين آخرين، وذلك عبر تقنية المحاكمة عن بعد حيث يتواجد المتهم بسجن الشلف.
ونفى خليفة، كل التهم الموجه إليه من طرف رئيس الجلسة قائلا: “لم أسرق ولا سنتيم ولم أزور وثاىق ولا املك عقارات”.
كما تم ضم قضية كرمان عبد الوهاب محافظ بنك الجزائر الأسبق، وشقيقه كرمان وزير الصناعة السابق.
وابنته ياسمين المقيمة بإيطاليا والمتهمين بسرقة أموال الخليفة والتزوير والمشاركة.
القاضي: أنت محافظ المركزي الأسبق لبنك الجزائر كرمان عبد الوهاب.. هل أنت من منح رخصة لبنك الخليفة؟
كرمان عبد الوهاب: نعم منحته الاعتماد بطريقة قانونية. لأن ملفه كان يستوفي الشروط القانونية. وكانت هناك لجنة دراسة الملف.
القاضي: وماذا عن لجنة التفتيش؟
كرمان عبد الوهاب: أنا لست مسؤول عن التفتيش بل لجنة هي من قامت بعملية التفتيش. وقد سمعت بوجود خروقات حول نشاطه قامت بتشكيل لجنة للمراقبة.
وبعدها تم إنهاء مهامي وكلفت بمهام أخرى.
القاضي: تحصلت على عدة امتيازات؟
كرمان عبد الوهاب: لم لتحصل على أية امتيازات لا هدية ولا أموال من عند الخليفة.
وفي استجواب القاضية للمتهم الرئيسي عن تزوير عقدي الرهن الخاص بالفيلا والمحل التجاري تعود ملكيتهما للعائلة لاخذ قرض بنكي
بقيمة 95 مليون دج من بنك التنمية المحلية باسطاوالي، واكتشاف الثغرة المالية التي توصل إليها التحقيق كلفت الدولة الملايير ؟
خليفة: أنه بعد عزله من منصبه بأوامر وتعيين متصرف إداري جلاب محمد ترك 90 مليار دينار ببنك الخليفة، انه لا علاقة له بتزوير العقدين ويجهل من قام بتحريرهما،
اما فيما يخص القرض البنكي لم يقوم بسحبه نقدا وانما كانت معاملات تجارية بنكية لاقتناء المواد الأولية
والعتاد الخاص بشركة الأدوية الصيدلانية وليس بغرض تاسيس البنك.
القاضية: ما قولك عن القصاصات الممضية وبختم البنك لسحب الاموال وال11 اشعار المحررة لتغطية الثغرة المالية بعد وصول لجان تفتيش؟
خليفة: القصاصات لم اقم بتحريرها وانها تصريحات كاذبة بدليل ان الامضاء لايعود لي وحتى الختم ليس ختمي
وقد طلبت أثناء المحاكمة الاولى عرض الوثاىق على خبير للتأكد،
خليفة :لم اقم بسحب الاموال أو نقلها بل كان هناك موظفون يقومون بالمهام والاموال كانت كل مساء تدخل الى الخزينة الرئيسية
ومن ثم الى البنك المركزي، اما الاشعارات فقد تم تحريرها بعد انهاء مهامي من على راس البنك بعد 2003.
القاضية: هل منحت إمتيازات للمؤسسات العمومية أو اشخاص وكذا للموظفين بالمجمع والصحفيين؟
المتهم: لم أمنح أي إمتياز، في حين أسست المجمع وفقا للصندوق النقد الدولي وأردت مساعدة البلاد وتطوير منظومة بنكية
الرئيسة: هل هناك أي توضيحات بشأن القضية؟
المتهم: أنا أثق في العدالة الجزائرية.